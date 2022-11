Fußball

26.11.2022

Gipfelstürmer träumt vom Aufstieg

Luca Jaskolka hängt nicht in den Seilen. Ganz im Gegenteil: Der Torjäger des TSV Zusmarshausen will hoch hinaus.

Plus Luca Jaskolka, der Top-Torschütze des TSV Zusmarshausen, will nicht nur in der Kreisliga hoch hinaus, sondern auch in seiner Freizeit beim Klettern. Der Student hält sich fit beim Triathlon und Dart.

Artikel anhören Shape

Luca Jaskolka steht auf Platz drei der Top-Torschützen in der Kreisliga Augsburg. Für den TSV Zusmarshausen hat er als rechter Flügelspieler in 15 Einsätzen bereits zehn Mal getroffen. Seit der Jugend geht er für den TSV Zusmarshausen auf Torejagd und feierte dort auch seinen größten fußballerischen Erfolg. „Das war die Meisterschaft in der A-Jugend, da bin ich mit 40 Treffern auch Torschützenkönig geworden“, sagt der 22-Jährige. Unter der Woche wohnt Jaskolka in Rosenheim, wo er auf der technischen Hochschule Ingenieurpädagogik studiert. Wenn er nicht auf dem Rasen steht, geht er gerne zum Klettern in die Berge, nimmt am Triathlon in Zusmarshausen teil oder arbeitet an seiner Dart-Karriere. „Ein paar 180er habe ich da schon geworfen.“

