Fußball

23.09.2023

Gipfeltreffen der Torfabriken in Aystetten

Plus Mit dem SV Cosmos Aystten und dem FC Thalhofen treffen die beiden besten Angriffsreihen aufeinander. Das lässt auf ein Offensivspektakel im Spitzenspiel hoffen.

Von Oliver Reiser

„Die Tabelle spricht für sich“, sagt Patrick Wurm vor dem Aufeinandertreffen der beiden punktgleichen Spitzenteams in der Fußball-Bezirksliga Süd. Kopf-an-Kopf stehen dort der SV Cosmos Aystetten und der FC Thalhofen, die sich am Samstag (Anpfiff 15 Uhr) zum Knaller des zehnten Spieltags gegenüberstehen. „Von der fußballerischen Qualität her das Beste der Liga“, befindet Wurm, und hofft, „dass es ein interessanteres Spitzenspiel wird, als letztes Jahr gegen den TSV Bobingen, der nur gemauert hat.“

Beide Teams weisen 19 Punkte und die beiden besten Angriffsreihen der Liga auf. Da ist bei diesem „Gipfeltreffen der Torfabriken“ ein Offensivspektakel nicht ausgeschlossen. Beide haben aber auch schon Punkte liegen lassen. Aystetten hat zwei Spiele verloren und einmal unentschieden gespielt, Thalhofen ist noch ungeschlagen, hat viermal die Punkte geteilt.

