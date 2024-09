Weltmeister im Fußball-Golf kommt aus Täfertingen

Gleich zwei Großereignisse standen für die Fußball-Golfer in den letzten Wochen an. Ende Juli die Weltmeisterschaft im ungarischen Lakitelek und schon vier Wochen später die Europameisterschaft in Alunda (Schweden). Für den noch 15-jährigen Robin Taubenberger aus dem Neusässer Ortsteil Täfertingen, der im Soccerpark Rehling trainiert, waren die beiden Turniere zugleich der Abschluss seiner erfolgreichen Junioren-Karriere.

Oliver Reiser