Große Kulisse beim Comeback des BC Heretsried

Plus 100 Zuschauern beim Vorbereitungsspiel zwischen zwei B-Klassisten.

Über 100 Zuschauer verfolgten den ersten Auftritt des BC Heretsried nach über sechs Jahren Pause im Testspiel beim SC Altenmünster II. Für ein Spiel zweier Mannschaften aus der untersten Liga eine beeindruckende Kulisse. In Unterzahl kam der TSV Neusäß noch zu einem 2:2 gegen den SV Neuburg/Kammel. Nelson Wongo hatte sich die Rote Karte eingehandelt. Torgefährlich zeigten sich einmal mehr die Neuzugänge der Lohwaldkicker.