Große Kulisse beim Derby auf dem Galgenberg

Bei den Frauen bilden der SC Biberbach und der SV Erlingen eine Spielgemeinschaft. In der Fußball-Kreisklasse Nordwest standen sich nach dem Aufstieg des SV Erlingen nun erstmals die Männermannschaften gegenüber. Dabei behielten die Biberbacher mit 3:1 die Oberhand. Jeweils 6:0 besiegte der SSV Anhausen den SV Gablingen und der TSV Leitershofen den TSV Dinkelscherben II. In der Kreisklasse West 2 gelang dem SV Grün-Weiß Baiershofen der erste Saisonsieg.

Kreisklasse Nordwest: Michael Seitz trifft in Derby viermal

SSV Anhausen - SV Gablingen 6:0 (2:0). Verlief die erste halbe Stunde noch einigermaßen ausgeglichen, drehte der SSV Anhausen in der Folge auf und gewann durch Treffer von Martin Wenni (35.), Hannes Maletzke (45. und 83,), Michael Duda (79.) sowie Moritz Gall (88. und 90.) 6:0 gegen den SV Gablingen. (AZ)

TSV Leitershofen - TSV Dinkelscherben II 6:0 (3:0). Hochverdient mit 6:0 fertigte der TSV Leitershofen die Reserve des TSV Dinkelscherben ab. Für die Heimelf trafen Fabian Zimmermann (33. und 73), Markus Wieland (36. und 45.), Florian Salomon (62.) und Philipp Dewitz (71.). (AZ)

FC Langweid - VfR Foret 5:1 (1:0). Gegen harmlose Foreter tat sich der der FC Langweid im Lokalderby vor allem im zweiten Durchgang leicht und ging mit 5:1 vor 65 Zuschauern als verdienter Sieger vom Platz. Die Tore für den FCL erzielten Maximilian Sauer (27.), viermal Michael Seitz (46., 56., 66. und 74.). Das Ehrentor für Foret gelang Asmir Smajic (89.). (fiem)

SC Biberbach - SV Erlingen 3:1 (1:1). Den besseren Start erwischten vor 150 Zuschauern die Gäste aus Erlingen und gingen nach 14 Minuten durch Florian Sentpaul in Führung. Der SC Biberbach kam danach besser ins Spiel, egalisierte kurz vor der Pause durch Lukas Huber. Nach dem Seitenwechsel sicherten Andre Ebert (63.) und Julian Reich (75.) der Heimelf einen am Ende verdienten 3:1-Sieg. (AZ)

SG Thierhaupten/Baar - TSV Ustersbach 5:1 (1:1). Bereits bereits in der vierten Minute brachte Josef Siegel die Gäste in Führung. Die Gastgeber ließen sich von diesem frühen Treffer nicht entmutigen und arbeitetenAusgleich. Dieser gelang Spielertrainer Niko Schröttle gelang dieser per Freistoß. Direkt nach dem Seitenwechsel legte der eingewechselte Max Schacherl zurück auf Schröttle, der die Führung besorgte (47.). Nur weniger Spielzüge später bediente Dominik Reinhardt Max Schacherl, der diesmal selbst traf (51.). Auch das 4:1 ging auf das Konto von Max Schacherl (57.). Das 5:1 erzielte Niko Schröttle (87.). (cm)

TSV Täfertingen - FC Emersacker 0:3 (0:1). Der FC Emersacker kam beim TSV Täfertingen zu einem überraschenden, aber verdienten 3:0-Auswärtssieg. Peter Schußmann per Doppelpack (13. und 47.) sowie Felix Schluchter (49.) waren die FCE-Torschützen. (AZ)

TSV Neusäß - TSV Gersthofen II 5:0 (2:0). Einen überaus deutlichen 5:0-Heimerfolg über die mit zahlreichen Spielern aus dem Bezirksliga-Kader verstärkte Gersthofer Reserve landete der TSV Neusäß. Für die Gastgeber trafen Giteh Landing (10. und 47.), Yaya Bayo (12.), Teeo Pejazic (56.) und Tomislav Rezo (74.). (AZ)

Kreisklasse Süd: Beide Teams mit Nullnummer zufrieden

SG Margertshausen/Fischach - VFL Kaufering II 0:0. Die SG konnte zwar immer noch nicht an die guten Ergebnisse der Vorbereitung anknüpfen, aber gegen Kaufering II reichte es immerhin zu einem Punkt. Die besseren Chancen hatten in der ersten Halbzeit die Gäste, aber Torhüter Thomas Wunn und die Latte verhinderten eine Führung. In der Schlussphase war zu erkennen, dass beide Teams mit dem Unentschieden zufrieden waren. - Zuschauer: 70 (id)

Kreisklasse West 2: Routinier erzielt den Siegtreffer

SV Grün-Weiß Baiershofen - SG Röfingen/Mönstetten/Konzenberg 4:3 (2:2). Was für ein Spektakel beim ersten Baiershofer Saisonsieg. Nach einem 0:2-Rückstand drehten Johannes Kraft, Gabriel Streil und Christopher Rößle die Partie zum 3:2, ehe die Gäste nochmals ausgleichen konnten. Den Siegtreffer erzielte Routinier Peter Wiedemann in der 89. Minute. - Zuschauer: 150.