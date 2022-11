Fußball

05.11.2022

Gruselkick mit einem einzigen Highlight

Plus Nach fünf Niederlagen in Folge hat der TSV Gersthofen mit einem 1:1 die Talfahrt gebremst. In den Boxen herrschte 80 Minuten gähnende Langeweile.

Von Oliver Reiser

"Ein Sieg muss her, um nicht komplett in den Keller zu rutschen", hatte Klaus Assum im Stadionheft gefordert. Doch daraus – und somit zu einem nachträglichen Geburtstagsgeschenk für den Abteilungsleiter des TSV Gersthofen – wurde nichts. Die Lechstädter konnten ihre Talfahrt in der Fußball-Landesliga Südwest zwar nicht stoppen – aber zumindest etwas abbremsen. Nach fünf Niederlagen in Folge erkämpften sich die Schützlinge von Trainer Gerhard Hildmann am Freitagabend gegen den FC Memmingen ein 1:1-Unentschieden.

