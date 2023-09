Hainhofener SV jubelt spät

Plus Der kleine HSV gleicht gegen Stadtbergen kurz vor Schluss aus.

In einer unterhaltsamen Partie gegen die TSG Stadtbergen sicherte sich der Hainhofener SV dank eines späten Ausgleichs noch einen Punkt (3:3). Die SpVgg Deuringen (4:1 gegen den SV Ottmarshausen II), die SpVgg Westheim II (5:2 gegen den TSV Leitershofen II) und der TSV Täfertingen II (4:2 bei der TSG Hochzoll II) freuen sich über Siege.