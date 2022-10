Hiobsbotschaft nach dem Derby-Kracher

Plus Abwehrrecke der SpVgg Westheim hat sich das Sprunggelenk gebrochen. SSV Anhausen sieht gegen den TSV Zusmarshausen eine Chance: „Jeder kann jeden schlagen“

Nach zwei Siegen in den letzten beiden Partien ist der SV Ottmarshausen zu Gast beim FC Königsbrunn (Samstag, 15.30 Uhr). Die SpVgg aus Westheim empfängt die zweite Mannschaft des FC Stätzling (Sonntag, 15 Uhr), während der SSV Anhausen zeitgleich im heimischen Waldstadion gegen den formstarken TSV Zusmarshausen bestehen muss. Der TSV Neusäß hat nach einem aufreibenden Derby auf dem Westheimer Kobel am dieses Wochenende spielfrei, weil der TSV Schwabmünchen II seine Mannschaft zurückgezogen hat.