Hiobsbotschaften für den SV Cosmos Aystetten

Plus Vor dem letzten Vorrundenspiel beim TSV Haunstetten fallen beim SV Cosmos Aystetten zwei Spieler für den Rest des Jahres aus.

Nach dem relativ ungefährdeten 3:1-Sieg gegen die SpVgg Kaufbeuren war man beim Süd-Bezirksligisten SV Cosmos Aystetten eigentlich rundum zufrieden. Doch vor dem Spiel beim TSV Haunstetten (Samstag, 14 Uhr) prasselten dann die Hiobsbotschaften herein. Gleich für zwei Spieler ist das Fußballjahr 2023 beendet. „Schlechte Nachrichten“, kommentierte Spielertrainer Patrick Wurm die Diagnosen.

Edward Schäfer fällt mit einer Schambeinentzündung aus. Ein MRT soll Klarheit bringen, ob eventuell sogar ein Knorpelschaden vorliegt. Bei Nicolas Brummer brachte die Computer-Tomographie einen Wadenbeinbruch zutage. Der Mittelfeld-Abräumer hatte trotz Schmerzen noch gegen Kaufbeuren gespielt. Nun wird der 21-Jährige bis zum Beginn der Vorbereitung im kommenden Frühjahr ausfallen. Auch David Djajic ist noch immer verletzt. Mit dem vor Saisonbeginn vergrößerten Kader können die Cosmonauten diese Ausfälle abfangen.