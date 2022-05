Hochspannung an der Tabellenspitze

Mit dem achten Sieg in Folge zieht der SV Ottmarshausen mit dem TSV Leitershofen gleich, der in Diedorf die zweite Niederlage in Folge hinnehmen muss.

Eine moralische Meisterleistung zeigte der TSV Diedorf, bei dem es um nichts mehr ging und der zum Ende der Saison nochmals den designierten Aufsteiger TSV Leitershofen mit einem 4:2-Sieg abfangen konnten. Dadurch kletterte der punktgleiche SV Ottmarshausen mit einen 3:0-Sieg bei der SpVgg Bärenkeller an die Spitze der Kreisklasse Nordwest. Der TSV Täfertingen (6:2 in Welden) und die SpVgg Auerbach (5:0 bei der TSG Stadtbergen) wahrten ihre theoretischen Aufstiegschancen.

TSV Diedorf - TSV Leitershofen 4:2 (1:0). Nach einer Einzelleistung netzte Maximilian Mayer nach 27 Minuten zur 1:0-Führung ein. Direkt nach der Halbzeit konnten die Gäste jedoch durch Felix Zimmermann per Distanzschuss ausgleichen (47.). Die Hausherren zeigten sich jedoch nicht geschockt und gingen nach einer Stunde erneut durch Tobias Janetschek in Führung (62.). Auch diese Führung konnte Leitershofen durch Bayran Mayda ausgleichen (75.), was wohl gleichbedeutend mit dem Aufstieg gewesen wäre. Doch die Hausherren zeigten erneut ihre Moral und gingen durch einen Traumschuss in den Winkel durch Dennis Sönnichsen (80.) 3:2 in Führung. Die Gäste waren in Summe einfach zu harmlos, um den Aufstieg per Unentschieden zu sichern. So war es Tobias Teut, der in der letzten Minute der Nachspielzeit den Ball in das leere Tor zum viel umjubelten 4:2 schob. – Zuschauer: 100. (bewe)

Eine moralische Glanzleistung legten Florian Sandner und der TSV Diedorf beim 4:2-Sieg gegen den TSV Leitershofen auf den Rasen. Foto: Oliver Reiser





SpVgg Bärenkeller – SV Ottmarshausen 0:3 (0:2). Der SV Ottmarshausen hat einen Lauf und zog mit dem achten Sieg in Folge mit dem Spitzenreiter gleich – zog aufgrund des besseren direkten Vergleiches sogar vorbei. Marco Spengler (35.) und Marius Hackl (36.) sorgten mit einem Doppelschlag innerhalb von 90 Sekunden für den Knotenlöser. Marco Spengler machte mit seinem 34. Saisontreffer (49.) schon früh den Deckel drauf. - Zuschauer: 250.

TSG Stadtbergen – SpVgg Auerbach-Streitheim 0:5 (0:4). Die SpVgg wahrte ihre Chancen auf den Relegationsplatz nach oben, während die TSG mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in die Abstiegsrelegation muss. Schon zur Pause war alles klar: Michael Hemm (3.), Christian Unger (36.), Tomasz Gwizdz (39.) und Ansumana Sankareh (65.) trafen für die Gäste. Stadtbergens Besim Useini steuerte ein Eigentor zum 0:4 bei (45.). - Zuschauer: 70.

TSV Welden – TSV Täfertingen 1:6 (0:2). Viele Diskussionen hatte es im Vorfeld um die Austragung dieses Spiels gegeben. Schließlich konnte Welden trotz Junggesellenabschied eine Mannschaft stellen. Mit einem herrlichen Flugkopfball brachte Adrian Ganfencu die Gäste in Führung (12.). Der selbe Spieler erhöhte in der 27. Minute auf 0:2. Nach dem Wechsel legte Fabio Martens zwei Treffer zum 0:4 nach (55., 62.), ehe Benedikt Käsmayr der Ehrentreffer gelang (66.). In der Schlussphase ging der Weldener Notelf die Kraft aus, was Marco Dieminger (86.) und Mohammed Toure (90.) zu zwei weiteren Treffern nutzten. - Zuschauer: 50.

TSV Steppach – TSV Neusäß II 2:1 (1:1). Die Gäste gingen im Stadtderby früh durch Abubacarr Marong in Führung (4.). Maximilian Weidt gelang noch vor der Pause der Ausgleich (30.). Zehn Minuten vor dem Ende sorgte Furkan Tabukcu für den Steppacher Siegtreffer. - Zuschauer: 30.

VfR Foret – TSV Lützelburg 0:1 (0:1). Bereits in der 16. Minute erzielte Marin Schnierle den Lützelburger Siegtreffer. Forets Mehmet Er sah in der Nachspielzeit noch die Ampelkarte. – Zuschauer: 35.