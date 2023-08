Fußball

Horgau ist nach der Derby-Niederlage auf Wiedergutmachung aus

Horgaus Trainer-Duo Manuel Schmid (rechts) und Franz Stroh will nach der Derby-Niederlage in Meitingen gegen Griesbeckerzell eine Reaktion von seiner Mannschaft sehen.

Plus Der FC Horgau erwartet nach der enttäuschenden Derby-Niederlage beim TSV Meitingen Aufsteiger SC Griesbeckerzell - der zuletzt einen Kantersieg einfuhr.

In einer gemischten Stimmungslage aus sauer und enttäuscht fand sich Horgaus Coach Manuel Schmid nach der 1:3-Niederlage beim TSV Meitingen in der vergangenen Woche. „Die Tatsache, dass wir über die gesamten 90 Spielminuten keineswegs auf den Platz gebracht haben, was wir wollten und vor allem können“, stimmt Schmid etwas ratlos. Sowohl die Intensität im Spiel als auch die zögerliche Spielweise bescherten den Gästen aus Horgau einen bitteren Nachmittag.

Sprints, Sprintanzahl und Handlungsschnelligkeit ließen alles vermissen, was man im Derby gegen den TSV Gersthofen (4:3) noch ablieferte. „Fehlverhalten, das auf diesem Level gnadenlos bestraft wird“, sieht Schmid darin den größten Faktor für die Niederlage. Unter dem Strich muss man in Horgau wohl enttäuscht sein über die eigene Leistung, nachdem sich Spieler und Trainer einiges vorgenommen hatten.

