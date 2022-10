Fußball

17:50 Uhr

Horgau will die Spannung erhalten

Plus Nach fünf Siegen in Folge treten die Kleeblätter selbstbewusst gegen Spitzenreiter FC Günzburg an.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Mit fünf Siegen in Folge steht der FC Horgau im Powerranking von FuPa.net auf Position eins. Vor dem Tabellenzweiten TSV Aindling, der unter der Woche das Nachholspiel gegen den TSV Rain II mit 4:1 gewann, und dem Spitzenreiter FC Günzburg, der am letzten Spieltag der Vorrunden nun am Sonntag (14 Uhr) seine Visitenkarte beim aktuellen Vierten der Rangliste in der Fußball-Bezirksliga Nord abgibt. „Wir wollen die Liga weiterhin so spannend wie möglich gestalten“, kündigt Trainer Franz Stroh an.

