Fußball

20:30 Uhr

Horgauer Kampf wird mit Punkt belohnt

Plus Nachdem Landesliga-Absteiger TSV Hollenbach mit seinen Chancen zu fahrlässig umgeht, kommen die Kleeblätter am Ende noch zum Ausgleich.

Von Julian Christ Artikel anhören Shape

Am zweiten Spieltag der Bezirksliga Schwaben Nord gastierte der letztjährige Landesligist TSV Hollenbach auf der Sportanlage Rothtal. Der FC Horgau belohnt sich nach einer kämpferschen Leistung mit einem verdienten Punkt (1:1), der für die Gäste allerdings deutlich zu wenig sein muss.

Das Spiel begann träge mit einigen Fehlern im Aufbau der Hausherren. Nach nur sechs gespielten Minuten konnten die Gäste drei Situationen im Horgauer Strafraum verzeichnen. Burkhard, Knauer und Meyer waren die beteiligten Akteure, die selbst vor dem Tor oder an Schlussmann Felix Häberl scheiterten. In der 10. Spielminute war dann Häberl zum ersten und einzigen Mal geschlagen. Das Kleeblatt brachte sich mit einem Ballverlust im eigenen Aufbau in Bedrängnis. Hollenbach schaltet hier schnell um und bringt den Ball zu Michael Schäfer. Der schließt eiskalt ab und stellt auf 0:1.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .