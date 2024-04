Horgauer Sieg mit fadem Beigeschmack

Plus Der FC Horgau gewinnt gegen den Tabellenletzten SSV Glött mit 1:0, beklagt jedoch eine schwere Verletzung und eine Rote Karte.

Einen wichtigen 1:0-Sieg feierte der FC Horgau im Kellerduell der Bezirksliga Nord gegen das Tabellenschlusslicht SSV Glött. Die Kleeblätter mussten den Dreier allerdings mit einer schweren Verletzung von Philip Meitinger und einer Rote Karten gegen Danijel Malinic bezahlen.

Horgau legte los, wie die Feuerwehr. Der erste Abschluss fiel quasi mit dem ersten Angriff durch Valentin Blochum. Noch fehlt die nötige Präzision. Aber auch die Gäste machen früh auf sich aufmerksam. Bei einem Freistoß von Peter Eggle aus 20 Metern muss sich Häberl strecken (6.). Nach 11 Minuten dann eine Kopie des ersten Angriffs. Wieder ist der Versuch von Valentin Blochum etwas zu hoch. In Folge daran flacht die Partie dann nach und nach ab.