„Ich bin immer noch in der Findungsphase“

Nach einem Jahr im Amt zieht der Augsburger Kreisvorsitzende Thomas Künzel Bilanz und bemängelt, dass viele Informationen bei den Vereinen nicht ankommen. Wie er über Mini- und Frauenfußball denkt.

Herr Künzel, Sie sind jetzt seit einem Jahr Vorsitzender im Fußball-Kreis Augsburg. Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Künzel: Ganz ehrlich. Ich befinde mich immer noch in der Findungsphase. Ich komme ja aus der Jugend. Das ist nur ein kleiner Bereich meiner Aufgaben. In die Bereiche Herren, Frauen, Schiedsrichter, Ehrenamt und Sportgericht musste ich mich erst einarbeiten. Nachdem gleich der Kreistag zu organisieren war, bin ich mit dem vollen Programm eingestiegen. Aber das war eine schöne Erfahrung. Ich hatte mir anfangs nicht vorstellen können, dass ich mich vor 300 Leute hinstelle und zu ihnen spreche. Jetzt befinde ich ich in Phase zwei.

Wie sieht diese aus?

Künzel: Es geht darum, die vielen Angebote und Inhalte zu vermitteln. Und natürlich um die Erhaltung und Gewinnung von Jugendlichen und Schiedsrichtern. Dabei hat sich immer wieder herausgestellt, dass bei den Vereinen die Infos fehlen. Viele kennen zum Beispiel „Balbina kickt“ nicht. Damit kann man Mädchen zum Fußball bewegen. Da ist Potenzial da. Aber es ist wie überall: Man braucht den, der antreibt.

Sie haben am Kreistag das Angebot gemacht, zu jeder Spielgruppentagung eine Stunde vorher zu kommen, um mit Vereine in Kontakt zu treten. Wie ist das angenommen worden?

Künzel: Naja. Bei den ersten Termin war ich allein und habe mich mit dem Sportheimwirt oder mir selber unterhalten. Der Wille ist da, Hilfe und Unterstützung anzubieten, aber es gehören zwei Seiten dazu. Anscheinend ist die Hemmung so groß. Für einen, der neu anfängt, ist es aber wichtig, einen Wissenspool zu haben.

Hat es dann doch noch geklappt?

Künzel: Ja. Tatsächlich. Bei der letzten Tagung waren drei Vereine da. Und ich bin zu spät gekommen, weil ich mit gedacht habe, da kommt ja eh wieder keiner.

Um was ging es bei diesem Austausch?

Künzel: Nichts spezielles. Letztendlich konnten wir klären, die sich die neue Regelung bezüglich des Einsatzes in verschiedenen Mannschaften. Künftig dürfen ja nicht mehr drei, sondern nur noch ein Spieler, der von Anfang an in der höherklassigen Mannschaft spielt, in der unteren eingesetzt werden. Da herrschte doch Informationsbedarf.

Aber die Vereine werden doch alle durch ein Postfach informiert, oder?

Künzel: Eigentlich schon. Aber die Handhabung von Zimbra, mit der der Verband ein rechtlich verbindliches Medium haben wollte, innerhalb der Vereine ist eine Katastrophe.

Kommen wir zu den Themen, über die Fußballer derzeit sprechen. Zum Beispiel über Mini-Fußball, die neuen Spielform bei den Kleinsten – was ist das eigentlich?

Künzel: Eine Spielform auf vier Tore und ohne Torwart. Das ist schwer zu beschreiben. Das muss man sich anschauen, bevor man ein Urteil fällt. Wir werden das vor den Jugend-Spielgruppentagungen demonstrieren.

Die Väter, die selber Fußball gespielt haben, schreien auf. Muss dieser Mini-Fußball in der kommenden Saison gespielt werden?

Künzel: Müssen tut keiner. Es soll eingeführt werden. Das geschieht aber auf freiwilliger Basis. Mini-Fußball ist keine Neuerfindung des Fußballs, wie viele befürchten. Man will damit erreichen, das jeder Spaß hat und glücklich nach Hause geht – und nicht nur die drei von den sieben, die die ganzen Tore schießen. Wir hoffen, dass dadurch die schwächeren Spieler länger beim Fußball bleiben. Das Ganze soll langsam vonstatten gehen. Wir wollen auf keinen Fall die Vereine überfallen.

Was sagen Sie dazu, dass Frauen künftig bei den Männern mitspielen dürfen?

Künzel: Ich halte das grundsätzlich für eine gute Idee. Es kommt darauf an, wie die Vereine das nutzen und umsetzen. Sonst ist die Befürchtung schon da, dass das ins Lächerliche gezogen wird. Es geht vielmehr darum, dass wir keine einzige Frau verlieren wollen, nur weil ihr die Möglichkeit fehlt, bei einem Frauen-Team zu spielen, die nicht so flächendeckend vertreten sind wie Männermannschaften. Übrigens: als diese neue Regelung bekannt wurde, ist bei Sabrina Hüttmann, der Vorsitzenden des Bezirks-Frauen- und Mädchenausschusses, das Telefon nicht mehr still gestanden.

Haben Sie selbst eine Verbindung zum Frauenfußball?

Künzel: Als Schiedsrichter habe ich oft Frauenspiele gepfiffen. Das ist ein komplett anderes Spiel. Die teilen aus und stecken ein, ohne Schauspielerei, ohne Mimimi.

Derzeit schießen die Corona-Zahlen wieder in die Höhe. Müssen wir nochmals mit einem Fußball-Lockdown rechnen?

Künzel: Ich glaube nicht, dass es beim Outdoor-Sport nochmals Beschränkungen geben wird. Das hat der Bayerische Innen- und sportminister Joachim Herrmann aals Gastredner beim Verbandstag auch versprochen. Es könnte möglicherweise sein, dass man sich in Gruppen umziehen und in der Kabine wieder eine Maske tragen muss.

Letzte Frage. Wie sind Sie eigentlich zum Posten des Kreisvorsitzenden gekommen?

Künzel: Dr. Christoph Kern, der neue Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes, hat mich angerufen, ob ich mir das vorstellen könnte. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass wir beide in Thierhaupten wohnen. (lacht) Ich habe ihn nicht auf dem Sportplatz kennen gelernt. Wir haben uns nur einmal im Bierzelt gesehen. Im Ernst: Ich war eigentlich als Nachfolger von Oskar Dankesreiter in der Jugendarbeit vorgesehen.

Sie waren also schon vorher als Funktionär tätig?

Künzel: Ja. Ich habe die klassische Karriere gemacht. Durch meine Kinder bin ich auf den Fußballplatz gekommen, habe dann ein Traineramt übernommen, später den Trainerschein gemacht, als Schiedsrichter gepfiffen und schließlich als Spielleiter fungiert.

Apropos Karriere. Nachdem Dr. Christoph Kern zum BFV-Präsidenten gewählt wurde, ist das Amt des Bezirksvorsitzenden zu vergeben. Wäre das nichts für Sie?

Künzel: Es werden derzeit Gespräche mit mehreren Bewerbern geführt. Man hat sich aber darauf verständigt, noch nichts nach Außen zu tragen. In erster Linie geht es darum, ob der Vorsitzende aus diesem Kreis bestimmt wird, oder es zu einer Wahl auf einem außerordentlichen Bezirkstag kommt.

Was wünscht sich der Kreisvorsitzende für die Zukunft?

Künzel: In erster Linie einen respektvollen Umgang miteinander mit gegenseitiger Wertschätzung.

Interview: Oliver Reiser