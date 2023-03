Im Derby muss für 90 Minuten die Freundschaft ruhen

Plus Oliver Haberkorn kehrt als Trainer des SV Ottmarshausen auf den Westheimer Kobel zurück und trifft dort auf seinen Freund Thomas Hanselka. Der TSV Zusmarshausen hat die Chance auf Rang zwei.

„Gute Freunde kann niemand trennen“, hat einst „Kaiser“ Franz Beckenbauer geträllert. Die Bezeichnung gute Freunde trifft auch auf Thomas Hanselka und Oliver Haberkorn zu. Am Samstag ab 16 Uhr wird diese allerdings für 90 Minuten plus Nachspielzeit ruhen, wenn die SpVgg Westheim und der SV Ottmarshausen zum Neusässer Stadtderby aufeinandertreffen. Thomas Hanselka ist Spielertrainer der SpVgg Westheim, Oliver Haberkorn war das über zehn Jahre lang, bevor er zum SV Ottmarshausen gewechselt ist. Als Spieler ist er nach wie vor in der zweiten Mannschaft der SpVgg aktiv.

Als Tabellenzweiter der Rückrundenbilanz steht der SSV Anhausen beim ehemaligen Spitzenreiter FC Königsbrunn vor einer schweren Aufgabe. Noch immer im Aufstiegsrennen ist der TSV Zusmarshausen, der ohne Trainer Herbert Wiest bei Viktoria Augsburg antreten muss.

SpVgg Westheim - SV Ottmarshausen . Die SpVgg Westheim wäre am vergangenen Sonntag planmäßig im Anhauser Waldstadion zu Gast gewesen. Wegen der massiven Regenfälle musste die Partie jedoch abgesagt werden. „Also ich bin mir sicher, Anhausen hätte wegen ihrer positiven Formkurve gerne gespielt, aber es ging wohl einfach nicht, zumal der Platz die meiste Zeit im Schatten liegt“, weiß Westheim-Coach Thomas Hanselka . Das verregnete Wochenende scheint aber bereits vergessen: Am Samstag empfängt Hanselka seinen guten Freund, Ottmarshausens Trainer Oliver Haberkorn , auf dem Kobel. „Es ist ein Derby gegen einen Kumpel, wir verstehen uns gut, das muss aber 90 Minuten ruhen“, sagt der Spielertrainer. Schließlich wolle so ein Derby keiner verlieren, fügt er hinzu. Außerdem steht seine SpVgg noch immer auf einem Abstiegsplatz. Nach längerer Verletzungspause wird Hanselka einsatzfähig sein.

Bis zum vergangenen Samstag konnte der SV Ottmarshausen im neuen Kalenderjahr ausschließlich Siege verzeichnen. Gegen die TG Viktoria Augsburg gab es auf dem heimischen Rasen jedoch einen Dämpfer (1:3). „Es war eine völlig verdiente Niederlage, weil wir es nicht verstanden haben, Kampf und Leidenschaft über 90 Minuten auf den Platz zu bringen“, resümiert Ottmarshausen-Trainer Oliver Haberkorn. Solche Spiele seien für seine junge und lernwillige Mannschaft aber einfach Teil des Sports, fügt er hinzu. Beim bevorstehenden Derby auf dem Westheimer Kobel schlagen zwei Herzen in seiner Brust. „Ich spiele selbst in der Zweiten bei Westheim und fliege bald mit Hanselka und ein paar anderen in den Urlaub, aber im Derby gibt es keine Freundschaft“, betont der Coach. Verzichten muss er auf den verletzten Jakob Hampel und seinen Kapitän Sebastian Kölbl (privat verhindert).

TG Viktoria Augsburg - TSV Zusmarshausen . Auf dem heimischen Rasen feierten die Autobahner ihren ersten Pflichtspielsieg im neune Kalenderjahr. Am vergangenen Sonntag bezwang die Mannschaft von Trainer Herbert Wiest , der aktuell aus gesundheitlichen Gründen von seinem spielenden Co-Trainer Christian Wink vertreten wird, den TSV Göggingen mit 3:0. „Wir haben die nötige Einstellung und Einsatzbereitschaft an den Tag gelegt und durch unsere starke Anfangsphase Göggingen früh den Zahn gezogen“, resümiert Wink . „Ich erwarte einen hoch motivierten Gegner, der nach dem Hinspiel etwas gut zu machen hat, wir werden selbstbewusst in diese Partie gehen und wollen natürlich die nächsten drei Punkte holen“, betont der Spielertrainer. Lukas Drechsler und Valentin Jaumann sind privat verhindert.

TSV Neusäß - FC Stätzling II. Nach rund zehn Minuten schickte der Schiedsrichter die Kicker des TSV Neusäß und des TSV Pfersee zuletzt wegen starken Hagels in die Kabine. Am Ende einer kämpferischen Rutschpartie stand dann ein Remis (1:1). „Es waren schwierige Bedingungen mit einem schwer bespielbaren Platz, aber wir müssen aktuell auch zu viel Aufwand betreiben, um Tore zu schießen“, hadert Neusäß-Coach Serkan Demharter. Durch den gehaltenen Elfmeter von Schlussmann Tobias Kastenhuber in der letzten Minute, habe sich das Unentschieden jedoch wie ein Sieg angefühlt, so der Coach. Am kommenden Sonntag empfangen die Lohwälder den FC Stätzling II. „Das wird ein ganz anderes Spiel, aber wir haben gut trainiert und, wenn wir unsere taktischen Änderungen richtig umsetzen, bin ich zuversichtlich“, sagt Demharter, der wegen eines Muskelfaserrisses länger ausfallen wird.