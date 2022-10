Im Neusässer Derby geht es um mehr als drei Punkte

Plus Die SpVgg Westheim empfängt im Derby-Klassiker den großen Bruder aus Neusäß, während Anhausen in Ottmarshausen ums Überleben kämpft. Der TSV Zusmarshausen ist auf Tuchfühlung mit dem zweiten Tabellenplatz.

Den 13. Spieltag der Kreisliga Augsburg eröffnet der SV Ottmarshausen auf der heimischen Max-Huber-Sportanlage gegen den SSV Anhausen (Samstag, 15 Uhr), für den es dabei schon um fast ums Überleben geht. Kein gewöhnliches Derby steigt auf dem Kobel, wenn die SpVgg aus Westheim im Stadtderby den großen Bruder TSV Neusäß erwartet, der nach einer herben Niederlage am vergangenen Spieltag etwas gutzumachen hat. Der TSV Zusmarshausen will gegen Schwaben Augsburg II seinen Aufwärtstrend fortsetzen.