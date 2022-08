Im Staudenderby gab es Tore satt

Plus TSV Fischach holt gegen den SSV Margertshausen in unserem "Spiel der Woche" einen fast aussichtslosen 0:3-Rückstand auf.

Neue Gesichter auf den Trainerstühlen und sechs Tore bekamen die 250 Zuschauer im Staudenderby zwischen dem TSV Fischach und SSV Margertshausen zu sehen. Nachdem die Gäste bereits 3:0 führten, startete der TSV Fischach eine Aufholjagd, die mit einem 3:3-Unentschieden belohnt wurde.