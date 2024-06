Fußball

10.06.2024

Im zweiten Anlauf hat es geklappt

Plus Nach einem 5:1-Erfolg im Relegationsspiel gegen die TSG Stadtbergen steigt der SV Erlingen wieder in die Kreisklasse auf.

Von Oliver Reiser

Im vergangenen Jahr ist der SV Erlingen in der Relegation zur Kreisklasse an der zweiten Mannschaft des TSV Bobingen gescheitert. Im zweiten Anlauf hat nun geklappt. Mit einem 5:1-Sieg gegen die TSG Stadtbergen sicherte sich der Vizemeister der A-Klasse Nordwest den Aufstieg. Der Vizemeister der A-Klasse West bleibt unten.

Zu Beginn der Woche hatte man sich in Erlingen noch auf den SV Hammerschmiede II als Gegner eingestellt. Doch in Stadtbergen hatte man entdeckt, dass der TSV Firnhaberau II beim 0:0 vor einigen Wochen einen nicht spielberechtigten Kicker eingesetzt hatte. So wurde das Unentschieden am grünen Tisch in einem Sieg umgewandelt und die TSG lag plötzlich auf Rang zwei, weil man den besseren direkten Vergleich mit dem punktgleichen SV Hammerschmiede II vorweisen konnte.

