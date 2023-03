In 13 Endspielen Punkte sammeln

Plus Gersthofens Trainer Gerhard Hildmann auf Abschiedstour. Vor dem Rückrundenstart plagen den TSV Personalprobleme.

Nach sechs Wochen intensiver Vorbereitung steht der TSV Gersthofen vor dem Auftakt des Restsaison in der Fußball-Landesliga Südwest bei der U23 des Regionallisten FV Illertissen (Sonntag, 14 Uhr) mit einigen überraschend gewonnenen Spielen und ebenfalls überraschenden Erkenntnissen da. Zum einen stehen gute Ergebnisse wie gegen die Bayernligisten Türkspor Augsburg (2:1) und FC Gundelfingen (2:2) zu Buche, andererseits gab es aber auch Ausrutscher wie gegen den TSV Bobingen (1:3) oder zuletzt gegen den Südost-Landesligisten Eintracht Karlsfeld (0:4).