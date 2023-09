Fußball

23.09.2023

In 90 Sekunden Tiefschlaf war alles vorbei

Plus Die SpVgg Westheim verpennt im Derby beim SV Ottmarshausen die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel und kassiert zwei Tore in 90 Sekunden.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Da schmeckt die Maß auf dem Volksfest. Der SV Ottmarshausen hat das Neusässer Stadtteilderby der Fußball-Kreisliga Augsburg gegen die SpVgg Westheim gestern Abend mit 4:2 gewonnen. Unmittelbar nach der Pause sah es dabei vor über 200 Zuschauenden nach einem Debakel für die Gäste aus, die innerhalb von 90 Sekunden im Tiefschlaf zwei Treffer zum 0:4 kassierten.

Die Hausherren kamen in diesem intensiv und mit vielen knackigen Zweikämpfen geführten Derby bei herbstlicher Kälte schneller auf Betriebstemperatur, während den Westheimern noch die 0:6-Schlappe gegen den FC Königsbrunn in den Trikots steckte. Bereits in der 18. Minute das 1:0. Michael Fortner schlug einen weiten Freistoß in den Strafraum, Kapitän Marius Hackl servierte per Kopf für Marco Spengler, der den „Doppelkopf“ vollendete. Nach einer halben Stunde setzte Spengler einen Schlenzer vom rechten Strafraumeck auf die Querlatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen