vor 33 Min.

In Aystetten ist Hochspannung ist garantiert

Plus Der SV Cosmos Aystetten hat zuletzt in der Bezirksliga und im Pokal spektakuläre Spiele geliefert.

Von Oliver Reiser

Sie liegen zur Pause 0:3 zurück und gewinnen noch 4:3, sie führen mit 2:0 oder 3:1 und müssen sich noch mit Unentschieden begnügen. Im Pokal gibt es nach 90 Minuten ein Elfmeterschießen – die Fußballer des SV Cosmos Aystetten betätigten sich in dieser Saison häufig als Produzenten von absoluter Hochspannung. Auch das Augsburger Landeskreisderby gegen den SV Türkgücü Königsbrunn (Sonntag, 15 Uhr) hat das Potenzial für eine derartige Dramaturgie. Lediglich zum Elfmeterschießen wird es in diesem Fall nicht kommen.

Das gab es am Tag der Deutschen Einheit, als sich die Cosmonauten zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte für das Finale im Totopokal des Kreises Augsburg qualifizieren konten. Held des Tages war Arthur Mayer. Der Torhüter, der wegen seiner Tätigkeit im Rettungsdienst und seinem Jura-Studium kürzer tritt, hielt den SV Cosmos bereits während der regulären 90 Minuten mit etlichen Glanzparaden im Spiel. Im Elfmeterschießen konnte er dann zweimal abwehren. „Ein super Rückhalt. Er muss überragenden gehalten haben“, so Spielertrainer Patrick Wurm, der in Langerringen wegen einen Familienfeier fehlte. Deshalb sei es noch völlig offen, wer gegen Königsbrunn das Tor hütet.

