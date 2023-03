Fußball

11.03.2023

In der Kreisliga ist der Winterschlaf vorbei

Oliver Haberkorn und Meinrad Horak (von rechts) haben den SV Ottmarshausen in die Kreisliga geführt. Auch für die kommende Saison haben sie verlängert.

Plus Unser Frühjahrscheck verrät die Prognosen für die SpVgg Westheim, den SSV Anhausen, TSV Zusmarshausen, TSV Neusäß und SV Ottmarshausen.

Von Tobias Müller Artikel anhören Shape

Die Winterpause neigt sich dem Ende zu. Nächste Woche steht in der Fußball-Kreisliga Augsburg der erste reguläre Spieltag im neuen Kalenderjahr an. Am Nachholspieltag empfängt der TSV Zusmarshausen bereits den FC Stätzling II (14 Uhr), während die SpVgg Westheim gegen den Tabellenzweiten aus Langerringen bestehen muss. Trügerisch ist der vermeintlich sichere zehnte Tabellenplatz des SV Ottmarshausen, den nur sechs Punkte vom Tabellenkeller trennen. Deutlich entspannter ist die Lage beim großen Bruder aus Neusäß. Die Lohwaldkicker stehen mit 28 Zählern auf dem fünften Tabellenplatz knapp hinter dem TSV Zusmarshausen. Mission Klassenerhalt lautet die Aufgabe für Manuel Degendorfer, den neuen Trainer des SSV Anhausen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .