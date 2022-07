Fußball

01.08.2022

In der Nachspielzeit geht es richtig rund

Plus Zwei Tore, eine Zeitstrafe und ein vergeber Elfmeter - TSV Dinkelscherben mit leeren Händen.

Eines war am Ende gewiss: Die Schlussminuten dieses Bezirksligaspieles waren nichts für schwache Nerven. Kaufbeuren ging sehr spät in der 83. Minute durch Ahmet Alkan mit 1:0 in Führung und sah schon wie der sichere Sieger aus, ehe der eingewechselte Julian Kastner in der 90. Minute den Rückstand für die Lila-Weißen egalisierte. Und nachdem nur eine Minute später Kaufbeurens Matteo Di Maggio einen etwas diskussionswürdigen Elfmeter an den rechten Pfosten zimmerte, keimten bei den Gästen doch noch Gewinnergefühle auf und die Kaiserbergkicker wollten sich mit einem Punkt nicht mehr zufriedengeben.

