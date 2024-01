In der Winterpause wird durchgeatmet

Der Co-Spielertrainer des TSV Neusäß, Marcel Schoder, kennt das beste Mittel gegen Muskelkater und verrät, wie Atemtechniken beim Einschlafen helfen können. Im Januar wird er in unserem neuen Podcast zu hören sein.

Der Co-Spielertrainer des TSV Neusäß, Marcel Schoder, sitzt jetzt schon am Vorbereitungsplan für die Restsaison der Kreisliga Augsburg. Der 26-jährige Physiotherapeut machte seine ersten Tritte gegen das runde Leder bei der TSG Stadtbergen und wechselte 2021 an den Lohwald. Dort erlebte er auch einen seiner Karrierehöhepunkte. „Das Pokalfinale gegen Bobingen gehört zu meinen Highlights, wir haben zwar verloren, aber das war eine schöne Reise ins Finale mit einer tollen Truppe“, sagt der gebürtige Stadtberger. In unserem neuen Podcast, der im kommenden Jahr zu hören sein wird, verrät er uns das beste Mittel gegen Muskelkater und mit welcher Aufstellung er die kommende Europameisterschaft bestreiten würde.

1. FCA oder FCB?

Ich bin immer schon Bayern-Fan, bin da durch die Familie geprägt. Die Niederlage gegen Frankfurt war schon ein herber Rückschlag, aber gerade in der Championsleague sieht man ja wie viel Qualität der FCB hat.

2. Böller oder Korken knallen?

Also seit dem Böller-Verbot in der Corona-Zeit mache ich selbst gar kein Feuerwerk mehr, aber wenn man eins irgendwo in Augsburg sieht, schaue ich es mir natürlich gerne an. Was dir Getränkewahl angeht wird um Zwölf mit Sekt angestoßen, ansonsten bleib ich bei einem einfach Bier.

3. Tore schießen oder verhindern?

Die Meisten werden es mitbekommen haben, ich habe letztens ein Tor gegen Anhausen, mein erstes Tor für Neusäß überhaupt, geschossen(lacht). Spaß beiseite, das kommt sehr selten vor, deswegen bin ich ganz klar bei Tore verhindern.

4. Grätscher oder Techniker?

Früher in der Jugend habe ich viel defensiv gespielt, also Innenverteidiger, mittlerweile spiele ich hauptsächlich auf der Sechs. Passend zu meiner Position bin ich eher der Grätscher. Ich bin mehr der Zweikampftyp, der über die Aggressivität kommt.

5. Frühaufsteher oder Langschläfer?

Eigentlich schon eher Frühaufsteher, muss ich sagen. Am Wochenende versuche ich eigentlich auch nicht zu lange zu schlafen. Einfach um meinen Rhythmus beizubehalten, was bei der Schichtarbeit nicht immer ganz so einfach ist.

6. Kimmich oder Gündogan?

Ich feiere Kimmich einfach als Typen. Ich finde die Geschichten einfach cool, die man so hört, dass er in jedem Trainingsspiel alles geben und jeden Wettkampf gewinnen will. Wenn ich Bundestrainer wäre, würde ich Kimmich in der Nationalmannschaft auf der Sechserposition spielen lassen. Auf der anderen Seite ist Gündogan Kapitän, deswegen kann man ihn auch nicht einfach draußen lassen. Schwierige Angelegenheit.

7. Kraftraum oder Waldlauf?

Ich persönlich gehe lieber in den Kraftraum. Was die Mannschaft und unsere Trainingseinheiten in der Vorbereitung angeht, bin ich gespannt. Ich habe schon vor, mit den Jungs viel mit dem Ball zu machen, weil ich das auch als Spieler einfach gern habe. Da gibt es viele Möglichkeiten und ich denke, man kann die Einheiten gut so gestalten, dass auch die Motivation hochgehalten wird.

8. Neuer oder Ter Stegen?

Wenn beide fit sind, würde ich Manuel Neuer auf jeden Fall ins Tor stellen, auch wenn wir wirklich kein Torwartproblem in Deutschland haben. Ich glaube Neuer ist einfach ein Spieler, der sehr viel Charakter in die Mannschaft bringt.

9. Buch oder Kino?

Also momentan würde ich tatsächlich sagen Buch. Aktuell lese ich eines zum Thema Atmung. Es geht um verschiedene Techniken zur Beruhigung und die Vorteile von Nasenatmung im Vergleich zur Bauchatmung. Ein anderer Aspekt ist die Tatsache, dass die Menschen immer schlechter atmen im Vergleich zu früher, was extrem viele unterschiedliche Auswirkungen hat. Zum Beispiel kann das zu einem höheren Risiko für Zahnerkrankungen oder Bluthochdruck führen. Also was das Thema angeht, bin ich so ein bisschen ein Freak. (lacht)

10. „Barbie“ oder „Oppenheimer“?

Ich habe beide ehrlich gesagt noch nicht gesehen, aber ich glaube eher Oppenheimer, wegen dem historischen Bezug. Ich denke, dass ich mir beide Filme irgendwann noch anschauen werde. Meine Lieblingsfilmreihe ist „John Wick“, die habe ich schon oft gesehen.

11. Kreisliga oder Bezirksliga?

Da würde ich sagen Kreisliga. Ich meine wir sind auf dem 12. Platz mit 18 Punkten. Da haben wir in der Bezirksliga momentan nichts zu suchen. Außerdem muss ich auch sagen, dass diese Kreisliga Augsburg eine attraktive Liga mit vielen Derbys ist. Wir brauchen auf jeden Fall dieses Jahr noch Zeit, um mit dieser Mannschaft in der Kreisliga anzukommen. Wer weiß, was dann in Zukunft noch möglich ist.

Interview: Tobias Müller