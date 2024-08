Der TSV Gersthofen bleibt in der Bezirksliga Nord weiterhin auf Erfolgskurs. Mit einem glücklichen 3:2-Sieg in einem rasanten Spiel gegen Aufsteiger BC Rinnenthal bleiben die Schwarz-Gelben weiter ungeschlagen und verteidigten die Tabellenführung. Weiter auf den ersten Sieg warten muss in der Landesliga der SV Cosmos Aystetten, der beim SV manching nach einem 0:2-Rückstand noch zu einem 2:2 kam.

TSV Gersthofen - BC Rinnenthal 3:2 (2:0). Nach dem Schlusspfiff rannten alle auf Belmin Bojic zu. Der Torhüter des TSV Gersthofen hatte seiner Mannschaft in letzter Sekunde den Sieg festgehalten, als er einen von ihm selbst völlig unnötig an Manuel Utz verursachten Elfmeter abwehrte, den der Gefoulte aber auch wirklich schwach geschossen hatte (90.+5). „Ich freue mich für ihn, dass er seinen Fehler wieder gutmachen konnte“, atmete Spielertrainer Michael Panknin tief durch. Nach einer souveränen ersten Halbzeit hatte seine Mannschaft noch gewaltig zittern müssen, um diesen dreckigen Sieg davonzutragen. Nach elf Minuten sah es nach einem Debakel für die Gäste aus. Gersthofens Torjäger Fabian Bühler hatte mit Schnelligkeit und Kraft innerhalb von 80 Sekunden zwei Blackouts in der Rinnenthaler Hintermannschaft zu seinen Saisontreffern Nummer 12 und 13 genutzt - 0:2. Unmittelbar vor dem 1:0 hatten die zahlreich mitgereisten Gästefans zunächst vehement einen Foul- und dann einen Handelfmeter moniert. BCR-Torhüter Hannes Treffler musste mehrfach sein Können zeigen, um die völlig überrumpelten Rinnenthaler im Spiel zu halten. Mit zwei Kopfballchancen durch Tobias Friedl (21.) und Michael Fesenmayr deutete der Aufsteiger seine Gefährlichkeit an.

Unmittelbar nach dem Wechsel verlor die Gersthofer Hintermannschaft im diffusen Flutlicht den Durchblick und Manuel Utz traf zum 2:1 (48.). Ab diesem Zeitpunkt spielten nur noch die Gäste. „Das Gegentor hat uns völlig verunsichert. Wir haben nicht clever verteidigt und zu viele Fouls gemacht“, bilanzierte Panknin. Wie gut, dass Admir Omerbegovic zur Stelle war, als Treffler einen Freistoß von Aiwin Emini nicht festhalten konnte und zum 3:1 einnetzte (62.). Als Elias Bradl auf und davon zog und auf 3:2 verkürzte (78.) wurde es noch einmal richtig eng für den Tabellenführer. Im TSV-Strafraum brannte es lichterloh, man überstand jedoch das Anrennen mit Glück und Geschick und einem Belmin Bojic, der in letzter Sekunde den Elfmeter hielt.

SV Manching - SV Cosmos Aystetten 2:2 (2:0). Auch im Aufsteigerduell konnte der SV Cosmos nicht den ersten Dreier verbuchen. Im Gegenteil: Bis zur 68. Minute lagen die Gäste durch zwei Treffer von Fabian Neumayer (29. und 44.) mit 2:0 zurück. Dann trat Torjäger Stefan Simonovic in Erscheinung und rettete Aystetten mit seinen Saisontreffern Nummer vier (68.) und fünf (82.) das 2:2-Unentschieden. „Ein verdienter Punkt“, konstatierte Abteilungsleiter Thomas Paschek. (oli)