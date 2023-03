In Unterzahl bekommt der FC Horgau Oberwasser

Plus Ein Joker sorgt beim 2:0-Sieg des FC Horgau gegen den Landesliga-Absteiger VfR Neuburg für die Entscheidung.

Nach fünf Spielen ohne Sieg konnte der FC Horgau gegen den VfR Neuburg in der Bezirksliga Nord wieder einen Dreier einfahren und sich mit diesem 2:0 auf Rang vier verbessern.

Gegen den Landesligaabsteiger aus der Donaustadt zeigte sich die Kleeblattelf gegenüber der letzten Woche deutlich engagierter. Das war auch nötig, denn die Gäste versuchten von Beginn an das Spiel an sich zu reißen. Sebastian Habermeyers Schuss ging ebenso knapp am Tor vorbei (10.), wie der Kopfball von Matthias Riedelsheimer (14.). Nur eine Minute später war es Real Morina, der Torhüter Felix Häberl zu einer Fußabwehr zwang. Mit der Hand musste der Horgauer Keeper einen Kopfball (24.) über die Latte lenken, bei der Volleyabnahme von Riedelsheimer (36.), die einen Meter übers Tor ging, musste er dagegen nicht eingreifen. Danach wurde ein Flachschuss von der vielbeinigen Horgauer Abwehr knapp vor der Linie geklärt (40.). Die größte Chance hatte jedoch bei allen Angriffsbemühungen der Gäste der FCH zu verzeichnen. Eine Flanke von Tobias Kirschner köpfte Arthur Mayer übers Tor.

Philip Meitinger nickt zum 1:0 ein

Auch nach dem Seitenwechsel versuchte Neuburg den Führungstreffer zu erzielen. Jedoch gingen die Schüsse von Benedikt Vollnhals (48.), Matthias Riedelsheimer (57.) oder Atila Demir (59.) am Tor vorbei oder waren sichere Beute des Horgauer Schlussmannes. Weitere Angriffsbemühungen der Gäste wurden durch das energische Abwehrverhalten des gesamten Horgauer Teams unterbunden. So auch in der 67. Minute, als nach einer der vielen Balleroberungen Fabian Tögel auf Thomas Martinek passte und dessen Flanke auf dem Kopf von Philipp Meitinger landete, der aus kurzer Distanz zum viel umjubelten Führungstreffer einnickte. Das Ganze passierte in Unterzahl, nachdem Severin Blochum (59.) eine Zeitstrafe absitzen musste. Nach dem Tor verloren die Gästeangriffe mehr und mehr an Struktur und die Horgauer Abwehr stand immer sicherer.

So war es auch nicht verwunderlich, dass nach einer der vielen Balleroberungen von Kapitän Michael Vogele, dessen Zuspiel beim kurz zuvor eingewechselten Simon Blochum landete, der das Spielgerät gekonnt am Neuburger Keeper Robin Stamenkov vorbei spitzelte und mit dem zweiten Treffer für die endgültige Entscheidung sorgte (89.). (tög)

FC Horgau: Häberl, Hefele, Kirschner, Severin Blochum (74. Herr), Schmid, Samouwel, Mayer, Martinek (82. Koschany), Reitmeier (53. Tögel), Vogele, Meitinger (89. Simon Blochum).

VfR Neuburg: Stamenkov, Stegmeir, Rutkowski, Mehl, Habermeyer, Riedelsheimer, Christl (81. Kunz), Morina (67. Krzyzanowski), Bartoschek, Demir (74. Eroglu), Vollnhals.

Tore: 1:0 Meitinger (65.), 2:0 Simon Blochum (90.+2). - Schiedsrichter: Sing (Schretzheim) - Zuschauer: 110.