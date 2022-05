Fußball

17.05.2022

In zwölf Minuten einen Hattrick erzielt

Marco Spengler vom SV Ottmarshausen hat schon den fünften Dreierpack in dieser Saison erzielt. Links Lukas Hackl.

Plus Marco Spengler vom SV Ottmarshausen schießt schon den fünften Dreierpack in dieser Saison.

Spieler des Tages: Marco Spengler

Es war der fünfte Dreierpack, den Marco Spengler in dieser Saison beim 5:1-Sieg des SV Ottmarshausen beim VfR Foret bereits erzielt hat. Aber es dürfte der schnellste gewesen sein. Innerhalb von zwölf Minuten gelang ihm zwischen der 76. und 88. Minute ein lupenreiner Hattrick. Dass der SV Ottmarshausen in dieser Rückrunde bis auf Rang zwei der Kreisklasse Nordwest nach oben geschossen und ernsthafter Kandidat auf die Relegationsspiele zur Kreisliga geworden ist, hat der Neusässer Ortsteilverein in erster Linie seinem Goalgetter zu verdanken. 29 Treffer hat der 30-Jährige, der vor Saisonbeginn zusammen mit Oliver Haberkorn von der SpVgg Westheim gekommen ist und nun beim SVO das Trainer-/Spielertrainer-Duo bildet, dazu beigesteuert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen