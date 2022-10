Fußball-Interview

22.10.2022

Den Zander am Haken und den Löwen im Herzen

Plus Dominik Wiedemann ist der Toptorjäger des BSC Heretsried und Fan des TSV 1860 München. Trotz Schichtdienst geht er jeden Tag acht bis zehn Kilometer Laufen und angelt in seiner Freizeit nicht nur nach Punkten.

Von Tobias Müller

„Wegen dem Schichtdienst kann ich nicht jedes Spiel machen, aber 20 Treffer müssen es diese Saison schon werden“, sagt Dominik Wiedemann vom BSC Heretsried. Der 21-jährige Lauterbrunner verdient seine Brötchen als Chemikant im Industriepark Gersthofen und steht in der B-Klasse Augsburg West vor der Partie gegen den SV Erlingen II (Sonntag, 15 Uhr). Wegen Spielermangels musste der BCH sechs Jahre seine Herrenmannschaften abmelden. Nach über 2000 Tagen ohne Pflichtspiel wurde in dieser Saison wieder der normale Spielbetrieb aufgenommen. Wiedemann, der in seinem Team nur „Dome“ genannt wird, stand in dieser Saison vier Mal in der Elf der Woche und ist mit acht Treffern in sieben Spielen der Toptorjäger des BCH. Wenn er nicht auf dem Platz steht, geht er Angeln oder spielt eine Runde Dart mit seinen Freunden.

