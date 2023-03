Fußball

vor 17 Min.

Ist das der Knipser für das Landesliga-Ticket?

Neuzugang Stefan Simonovic soll in den restlichen zwölf Spielen beim SV Cosmos Aystetten für die nötigen Tore sorgen. In der Vorbereitung hat das schon ganz gut geklappt.

Plus Der Süd-Bezirksligist SV Cosmos Aystetten hat sich in der Winterpause einen Top-Torjäger geangelt. In der Vorbereitung hat man sich schon mal für das Aufstiegsrennen eingeschossen.

Der Saisonstart rückt näher – und der Frühjahrscheck geht weiter. Nach dem TSV Dinkelscherben und dem TSV Meitingen ist nun der SV Cosmos Aystetten an der Reihe, der die Bezirksliga Süd am liebsten sofort wieder in Richtung Landesliga verlassen würde und sich für das dazugehörige Ticket einen Knipser an Bord geholt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

