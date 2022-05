Fußball

vor 2 Min.

Jetzt beginnt das große Rechnen

Altenmünsters Trainer Peter Ferme ist verzweifelt. Nach vier Niederlagen in Folge hat er seinen Rücktritt angekündigt.

Plus Wie viele Punkte benötigt der SC Altenmünster zum Klassenerhalt? In Meitingen steigt das nächste Derby der englischen Woche. Wer spielt gegen wen in der Relegation.

Von Oliver Reiser

Mit der zweiten englischen Woche in Folge biegt die Fußball-Bezirksliga Nord endgültig auf die Zielgerade ein. Im Endspurt der letzten Spiele beginnt bei vielen Klubs das große Rechnen. Ganz besonders beim SC Altenmünster, der nach einem kurzen Zwischenhoch zuletzt auf vier Niederlagen in Folge ohne jeglichen Torerfolg zurückblicken muss. Dadurch ist man auf einen Relegationsplatz zurückgefallen, der aber noch lange nicht die Relegation bedeuten muss.

