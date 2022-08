Fußball

13.08.2022

Jetzt sollen in der Liga Punkte her

Plus SV Ottmarshausen ist für ein paar Minuten Tabellenführer. Nach dem Pokal-Aus wollen Zusmarshausen, Neusäß und Westheimden nächsten Dreier. Warum der SSV Anhausen bis jetzt punktlos ist.

Trotz des ersten Punktverlustes stand der SV Ottmarshausen nach dem 1:1 gegen den TSV Göggingen gestern Abend für ein paar Minuten an der Tabellenspitze der Kreisliga Augsburg. In einer munteren Partie hatte Leon Göttinger die Gäste in Führung gebracht. Vor dem 1:1 tankte sich der bärenstarke Außenverteidiger Florian Mahl durch und sein von Sven Schulze-Siebert abgefälschter Schuss landete im Netz. In der zweiten Halbzeit verhinderten die beiden Torhüter den Siegtreffer. Einen Freistoß von Marius Hackl hatten die Zuschauer schon im Tor gesehen. „Ein gerechtes Ergebnis“, stellte Ottmarshausen Coach Oliver Haberkorn fest.

