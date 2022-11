Fußball

28.11.2022

Joker entscheidet das Neusässer Derby

Plus Der TSV Neusäß verabschiedet sich vor 250 Zuschauern mit einem 1:0-Sieg gegen den SV Ottmarshausen in die Winterpause und darf weiter vom Aufstieg träumen.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Am ersten Adventswochenende blieb nur noch ein Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga Augsburg übrig: das Stadtderby zwischen dem TSV Neusäß und dem SV Ottmarshausen, das trotz Weihnachtsmärkten 250 Zuschauer anlockte. „Es ist nicht so einfach, ein Spiel abzusagen, wenn man einen Kunstrasenplatz hat“, meinte Neusäß’ Spielertrainer Serkan Demharter im Vorfeld. Hinterher war er wohl froh, denn seine Mannschaft behielt nach einer gewaltigen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang mit 1:0 die Oberhand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

