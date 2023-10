Fußball

02.10.2023

Joker hält Auerbach mit Hattrick auf Kurs

Plus Mit einem Hattrick entscheidet der eingewechselte Edrisah Jaiteh das Spiel zu Gunsten der SpVgg Auerbach-Streitheim, die gegen Täfertingen ihre weiße Weste wahrt.

Von Bernd Reiser

Dass jemand eingewechselt wird und gleich einen lupenreinen Hattrick erzielt – das kommt nicht alle Tage vor. Edrisah Jaiteh gelang dieses Kunststück in dieser Saison bereits zum zweiten Mal. Durch drei wunderschöne Tore sicherte der Angreifer der SpVgg Auerbach/Streitheim einen 4:0-Erfolg über die zuletzt so starken Gäste des TSV Täfertingen und die weiße Weste in der Kreisklasse Nordwest.

Und dabei hatte es lange nicht nach einem Torfestival ausgesehen. Die erste Halbzeit als fußballerische Schonkost zu betiteln, würde den ersten 45 Minuten noch schmeicheln. Auerbach begann zwar engagiert und hatte zwei Halbchancen durch Ansumana Sankareh und Michael Furnier, danach war aber dann in den Strafräumen auf beiden Seiten so gut wie nichts mehr los. Die Partie bewegte sich auf schwachem Niveau und spielte sich meistens zehn Meter diesseits und jenseits der Mittellinie ab. Viele Fehlpässe sorgten dafür, dass die Zuschauer ein zerfahrenes Spiel zu sehen bekamen, das aber noch einen Trumpf im Ärmel hatte. In der 45. Minute lag der Ball nach einem Gewühle plötzlich im Auerbacher Kasten. Der Unparteiische verweigerte dem Treffer allerdings wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung die Anerkennung.

