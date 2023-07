Joker sorgen für Gersthofer Auftaktsieg

Plus Wie der TSV Gersthofen mit einer gewaltigen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit die Partie gegen den letztjährigen Vizemeister dreht.

Die Erleichterung nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Luca Riedl war beim TSV Gersthofen grenzenlos. Noch auf dem Spielfeld wurde gefeiert, als hätte man gerade die Meisterschaft gewonnen. Mit 2:1 hatte der Landesliga-Absteiger sein Auftaktspiel gegen den letztjährigen Vizemeister VfR Jettingen gewonnen. Für den erlösenden Siegtreffer in der 85. Minute waren zwei „Joker“ verantwortlich.

„Wir haben einen großen Kader und den werden wir auch brauchen“, freute sich Trainer Sebastian Hoffmann, dass zwei der Eingewechselten für den Treffer, der den Auftakt-Dreier bedeutete, zuständig waren. Metus Curkoli behauptete den Ball und legte für Admir Omerbegovic auf, der das Spielgerät mit einem herrlichen Schlenzer im langen Eck versenkte (88.).