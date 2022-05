Fußball

30.05.2022

Jubel und Trauer nach einem Herzschlagfinale

Mit neun Siegen in Folge in den siebten Himmel. Der SV Ottmarshausen konnte nach einem imposanten Schlussspurt die Meisterschaft und den erstmaligen Aufstieg in die Kreisliga feiern.

Plus Mit neun Siegen in Folge hievt sich der SV Ottmarshausen in den siebten Himmel. Dabei war die Haberkorn-Truppe nach 56 Minuten noch Dritter. Täfertingen in der Relegation. Bitteres Ende für den TSV Leitershofen.

Dramatischer hätte die Saison nicht enden können. Nach einem Herzschlagfinale konnte sich der SV Ottmarshausen nach einer Erfolgsserie von neun gewonnene Spielen die Meisterkrone der Kreisklasse Nordwest aufsetzen. Bis es jedoch soweit war, durchlebten die Fans des SVO beim 2:1-Sieg gegen den TSV Diedorf dramatische Spielminuten. Ganz bitter endete die Runde für den Dauer-Spitzenreiter TSV Leitershofen, der nach einem 1:1 gegen Absteiger SV Wörleschwang mit leeren Händen auf Platz vier dastand. Den Relegationsplatz ergatterte sich der TSV Täfertingen (5:0 gegen den TSV Neusäß II), der jetzt auf den TSV Königsbrunn trifft.

