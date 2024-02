Jürgen Fuchs verlässt den CSC Batzenhofen

Der Trainer des A-Klassisten CSC Batzenhofen-Hirblingen will ab Sommer eine Pause einlegen

Nach fünf erfolgreichen Jahren verlässt Jürgen Fuchs am Ende der Saison den CSC Batzenhofen-Hirblingen. Der 52-jährige wird nach vielen Jahren als Trainer zunächst eine sportliche Pause einlegen. Die Verantwortlichen des CSC bedauern seine Entscheidung sehr, gelang doch unter Fuchs der langersehnte Aufstieg in die A-Klasse. In Ruhe wird man sich nun nach einem geeigneten Nachfolger umschauen, um so die unter Fuchs gestartete positive Entwicklung des Teams fortzusetzen.

Zunächst wird aber eine intensive Vorbereitung gestartet, um die Saison mit Jürgen Fuchs an der Seitenlinie positiv zu beenden. Hierzu stehen neben den Trainingseinheiten auch einige Vorbereitungsspiele auf dem heimischen Kunstrasen auf dem Plan, ehe es dann bereits am 17. März zum Nachholspiel nach Diedorf geht. Auch für die zweite Mannschaft unter Trainer Michael Neuner hat die Vorbereitung begonnen. (kajü)

Testspiel-Termine: Sa., 24.2., 14.30 Uhr CSC - DJK Lechhausen (Vorspiel 2. Mannschaften 12 Uhr); So., 3.3., 14.30 Uhr CSC - TSV Sielenbach (Vorspiel 2. Mannschaften 12 Uhr); So., 10.3., 14.30 Uhr CSC - SV Ehingen/Ortlfingen (Vorspiel 2. Mannschaft 12 Uhr); Sa., 16.3., 12 Uhr CSC II - SSV Steinheim.