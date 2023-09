Fußball

25.09.2023

Kämpferherz verhindert Horgauer Niederlage

Plus Die Nachspielzeit beschert dem FC Horgau ein Eigentor zum Ausgleich und eine Rote Karte.

Bei hervorragenden spätsommerlichen Bedingungen bekamen die Zuschauer beim 1.1 zwischen dem FC Horgau und dem FC Stätzling ein munteres, turbulentes und spannendes Bezirksligaspiel zu sehen.

Die Hausherren setzen ab der ersten Minute an, ihren Plan dem Gegner aus Stätzling in die Suppe zu spucken, mit Leidenschaft und einer mutigen Spielweise um. Die ersten Turbulenzen gab es, als Blenk im Horgauer Strafraum nach Gestocher zu Boden ging. Schiedsrichter Lösch hat hier kein Foul gesehen. In der 15. Minute dann die bislang beste Chance für die Gäste. Lindermayr geht mit Tempo in den Strafraum und schließt ab. Knapp vorbei. Nur kurze Zeit später die Gäste im Glück. Ein vermeintliches Handspiel wird vom Schiedsrichter übersehen und die drei aufeinander folgenden Abschlüsse von Kirschner, Meitinger und Wieser bleiben ohne Folgen. Die Kleeblätter spielen einen schnellen Angriff über die rechte Seite. Philip Meitinger, der Torgarant der letzten Wochen, verliert das Duell mit Torhüter Roser, der das Bein ausfahren kann (24.). Kurze Zeit später ist wieder Schiedsrichter Lösch gefordert. Nach einem umkämpften Ball an der Eckfahne des FCS, geraten Severin Blochum und Mert Sert aneinander. Lösch kann den Disput klären. Vincent Stegmiller sieht dann in der folgenden Aktion die gelbe Karte, als er Stephan Donderer am Kopf trifft. Der schnell ausgeführte Freistoß bringt den Hausherren nicht den gewünschten Erfolg. Noch mit dem Pausenpfiff haben die Schützlinge von Trainer Manuel Schmid, die Möglichkeit in Führung zu gehen. Mayer und Reitmeier scheitern wieder an Torwart Rosner.

