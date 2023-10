Fußball

16.10.2023

Kalte Dusche im Dauerregen

Plus Der TSV Gersthofen verliert in einer ausgeglichen Partie beim Tabellenzweiten FC Stätzling knapp mit 0:1. Warum die Partie auch ein Bruderduell war.

In einem umkämpften Derby der Fußball-Bezirksliga Nord musste der TSV Gersthofen eine knappe 0:1-Niederlage beim FC Stätzling hinnehmen. Nach einer guten Stunde Spielzeit sorgte Luis Lindermayr per Kopf für das Tor des Tages.

Die Gastgeber waren zunächst das gefährlichere Team und hatten in der 5. Minute durch Paul Iffarth, der im Eins-gegen-Eins an Torwart Niklas Gordy scheiterte, die erste Gelegenheit. Danach war die Partie ausgeglichen und der FCS musste ständig auf Gersthofer Offensivakzente achten. In der 28. Minute sahen die 220 Zuschauer die einzige sehenswerte Aktion der ersten Halbzeit. Luca Lenz zwang den Gästekeeper mit einem Drop-Kick-Schuss aus 18 Metern zu einer Parade. Bis zur Pause blieb die Partie umkämpft ohne nennenswerte Höhepunkte und Stätzlinger Chancen.

