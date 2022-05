Fußball

14.05.2022

Kann der TSV Gersthofen gegen Nördlingen den Partycrasher spielen?

Plus Gersthofen spielt in der Landesliga Südwest gegen Spitzenreiter Nördlingen. Vor dem Spiel gibt es personelle Neuigkeiten.

Die Meister-T-Shirts sind schon gedruckt, der Sekt ist kaltgestellt – einen Punkt braucht der TSV Nördlingen noch, um die Meisterschaft in der Fußball-Landesliga Südwest einzutüten. „Wir werden nicht nur zum Gratulieren ins Ries fahren, sondern alles probieren“, kündigt Gersthofens Trainer Gerhard Hildmann vor dem Spiel am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) an. Kann der TSV Gersthofen, dem sieben Spieler fehlen, den Partycrasher spielen?

