Fußball

vor 54 Min.

Kann der TSV Meitingen seinen Lauf fortsetzen?

Große Sprünge haben zuletzt Matteo Duvnjak (links) und der TSV Meitingen gemacht. Mit dem vierten Sieg in Folge könnten die Lechtaler in die Spitzengruppe vorstoßen. Foto: Karin Tautz

Plus Mit einem Heimsieg gegen Holzkirchen könnte der TSV Meitingen in die Spitzengruppe vorstoßen. Doch der Trainer blockt ab.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Wäre da nur nicht dieser Fehlstart mit vier Niederlage in Folge gewesen. Mit sechs Siegen aus den letzten sieben Spielen ist der TSV Meitingen momentan nämlich die beste Mannschaft der Bezirksliga Nord. Diese Serie wollen die Lechtaler nun im Heimspiel gegen den SV Holzkirchen (Sonntag, 15 Uhr) fortsetzen. Dann könnte man sogar in Reichweite der Aufstiegsränge vorstoßen.

Doch davon wollen die Trainer Denis Buja und Christoph Brückner nichts wissen. „Seit wir das Traineramt übernehmen durften, wissen wir genau, was unser Plan ist. Und der lautet: Eigene Nachwuchsspieler integrieren“, sagt Buja. „Und da gehören auch mal sechs Niederlagen am Stück wie letzte Saison oder dieses Jahr vier zum Auftakt dazu. In solchen Phasen nimmt man viel mit.“

