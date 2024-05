Fußball

11.05.2024

Kapitän Walter erlöst die SpVgg Westheim

Mit zwei Treffern in der Schlussphase schoss Westheims Kapitän Benjamin Walter seine Mannschaft nach zweimaligem Rückstand noch zum 3:2-Sieg im Lokal- und Kellerderby beim TSV Neusäß. Foto: Oliver Reiser

Plus In einem dramatischen Kellerderby zieht die SpVgg Westheim den Kopf noch aus der Schlinge und stürzt den TSV Neusäß tief in den Abstiegsstrudel.

Von Oliver Reiser

Die SpVgg Westheim kann Abstiegskampf. Schon im vergangenen Jahr sind die Kobelkicker dem Abstiegsgespenst erst auf den letzten Drücker in der Relegation von der Schippe gesprungen. Und auch im Neusässer Stadt- und Kellerderby der Kreisliga Augsburg deutete lange Zeit nichts darauf hin, dass die SpVgg den Kopf noch einmal aus der Schlinge ziehen würde. Bis zur 80. Minute führte nämlich der TSV Neusäß mit 2:1 – dann zeigte SpVgg-Kapitän Benjamin Walter, warum man ihn auch den „Prinz vom Kobel“ nennt. Mit zwei Treffern schoss er seine Mannschaft zum Sieg und den TSV Neusäß ins Tal der Tränen.

Dabei hatten zunächst die Lohwaldkicker vor 120 Zuschauenden demonstriert, dass sie nicht gewillt waren, dem Lokalrivalen auch nur eine Schnitte zu gönnen. Die Demharter-Schützlinge waren von Anfang galliger und zeigten, wie man im Abstiegskampf kratzen und beißen muss. Mit herzhaften Zweikämpfen und weiten Bällen stürzten sie die Westheimer von einer Verlegenheit in die andere. Einen dieser langen Bälle verwertete Soubin Khongdy in zum hoch verdienten 1:0. (19.). Mecnur Aysel (41.) und Ilkkan Ars, dessen Freistoß von der Außenlinie den Pfosten touchierte (45.) verpassten weitere Treffer. Die SpVgg kamen nur selten vors Tor. Wenn, dann wurde es allerdings brandgefährlich. Thomas Hanselka (36.) und Jonas Reisinger (45.+2) verpassten den Ausgleich. „Die Dinger müssen drin sein“, war Abteilungsleiter Matthias Ebberecht fast am Verzweifeln.

