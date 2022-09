Fußball

26.09.2022

Kartenfestival beim Stadtberger Stadtderby

Plus Spiel der Woche: Eine 2:0-Führung reicht der TSG Stadtbergen bei der SpVgg Deuringen nicht zum Sieg. Ein fragwürdiger Elfmeterpfiff sorgt für viel Aufregung.

Von Bernd Reiser Artikel anhören Shape

Eingefleischte Fußballfans erinnern sich vielleicht noch, als in der Saison 2008/2009 gleich drei Stadtberger Vereine in der Kreisliga Augsburg ein „Stadtberger Bermuda-Dreieck“ bildeten. Bei der SpVgg Deuringen und der TSG Stadtbergen ist es längst mit dieser Herrlichkeit vorbei. Nach dem Abstieg der TSG aus der Kreisklasse in der Relegation gegen den SV Gablingen traf man sich nun in der A-Klasse West zum Derby wieder. Die SpVgg Deuringen hatte bereits am Donnerstagabend das Heimspiel gegen den SV Ottmarshausen II mit 3:1 gewonnen. Dominik Bröll, Steffen Funk und Glenn Wagner trafen für die Männer vom Berg, Benjamin Keller für den SVO. Nun wollte man unbedingt den Heimnimbus wahren. Das gelang mit einem 4:2-Sieg, der jedoch ziemlich lange am seidenen Faden hing und durch einen sehr umstrittenen Elfmeterpfiff eingeleitet wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen