Fußball

13.10.2023

Kein Sieger, aber viel Härte im Stadtberger Stadtderby

Plus Die SpVgg Deuringen und die TSG Stadtbergen trennen sich 1:1. Drei Zeitstrafen.

Artikel anhören Shape

Im Nachholspiel des vierten Spieltages der Fußball-A-Klasse West gab es im Stadtberger Stadtderby zwischen der SpVgg Deuringen und der TSG Stadtbergen beim 1:1 keinen Sieger, dafür aber drei Zeitstrafen und eine Ampelkarte gegen die überhart einsteigenden Gäste.

Die SpVgg ging in der 19. Minute in Führung. Einen Freistoß von Andreas Klein spitzelte Felix Färber über die Linie. Die TSG agierte fast nur mit langen Bällen und kam zum 1:1 durch Marcello Baron (30.). In der 60. Minute zeigte der Schiedsrichter Antonio Vasiu nach einem Handspiel auf den Elfmeterpunkt. Michael Reiter scheiterte jedoch an Görkem Celik. Von Minute zu Minute brachte die TSG nun noch mehr Härte in die Partie. Deuringen fand nicht in den Rhythmus. Auch als man nach Zeitstrafen gegen Nicolas Klingauf und Malek Bahnan sowie einer Gelb-Roten Karte gegen Patrick Starevic in Überzahl agierte, konnte man sich nur eine Torchance erspielen. – Zuschauer: 75. (ms-)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen