Fußball

16.08.2022

Kein Sieger im Lokalderby

Plus Spiel der Woche: Warum der überlegene Aufsteiger SV Gablingen gegen die Rumpftruppe des TSV Lützelburg über ein Unentschieden nicht hinauskam.

Von Bernd Reiser

Es war noch im vergangenen Jahrhundert, als der SV Gablingen zuletzt in der Kreisklasse spielte. Genauer gesagt in der Saison 1999/2000. Seitdem dümpelten die Kicker aus dem Hauptort in der A- und B-Klasse. Ein paar Mal erhielten sie da sogar Besuch von den Fußballern aus dem Ortsteil Lützelburg, dessen stolzer TSV mit Unterstützung eines örtlichen Müllentsorgungs-Unternehmers es sogar 1990/91 in die Bezirksliga geschafft hatte. Heute steht der Enkel dieses Mäzens im Team des Aufsteigers SV Gablingen, der sich im Gemeindeduell vom personell gebeutelten TSV Lützelburg, der zuletzt sogar seine zweite Mannschaft vom Spielbetrieb abmelden musste, mit einem 1:1-Unentschieden trennte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen