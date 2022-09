Fußball

24.09.2022

Keine halben Sachen

Plus Der FC Horgau und der TSV Meitingen haben im bisherigen Saisonverlauf der Bezirksliga Nord noch nie unentschieden gespielt. Wessen Serie hält im Derby?

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Unterschiedlicher könnte die Stimmungslage vor dem Augsburger Landkreisderby in der Fußball-Bezirksliga Nord nicht sein. Während der Smiley beim TSV Meitingen nach drei Siegen in Folge seinem Namen alle Ehre macht und breit grinst, hängen beim FC Horgau nach vier Niederlagen in Serie und dem Absturz auf den Relegationsplatz die Mundwinkel doch ziemlich nach unten. Man darf gespannt sein, welche Serie am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) endet. Oder enden gar zwei Serien? Weder die Meitinger noch die Horgauer haben nämlich im bisherigen Saisonverlauf unentschieden gespielt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen