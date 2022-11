Kellerkind bringt den Favoriten ins Straucheln

Plus Nachdem der SV Erlingen patzt, marschiert der SC Biberbach jetzt mit drei Punkten Vorsprung voran.

In der A-Klasse Nordwest konnte der Spitzenreiter SC Biberbach durch einen 4:1-Heimsieg gegen den SV Bonstetten seine Tabellenführung weiter ausbauen, weil Verfolger SV Erlingen beim Schlusslicht TSV Leitershofen III nicht über ein 3:3-Unentschieden hinaus kam.