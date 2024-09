Kellerkinder sehnen der ersten Dreier herbei

Am kommenden Wochenende steht in der Kreisliga Augsburg der siebte Spieltag an. Der SV Ottmarshausen eröffnet am Freitagabend gegen den formstarken TSV Diedorf (18 Uhr), bevor der TSV Zusmarshausen am Sonntag den SV Schwabegg empfängt (15 Uhr). Im Tabellenkeller hoffen der TSV Welden (gegen SpVgg Westheim) und die SpVgg Auerbach-Streitheim (beim TSV Pfersee) auf den ersten Dreier dieser Saison (So, 15 Uhr).

SV Ottmarshausen – TSV Diedorf. Nach dem klaren 3:0-Sieg gegen den SV Schwabegg zeigt die Formkurve des SV Ottmarshausen vor der Partie gegen den TSV Diedorf nach oben. „Diedorf wird bestimmt eine andere Nummer als Schwabegg, aber wir sind gut drauf und wollen da weitermachen, wo wir aufgehört haben“, zeigt sich Ottmarshausens Coach Oliver Haberkorn zuversichtlich. Durch ein Eigentor des TSV Welden in der letzten Spielminute konnte der TSV Diedorf am vergangenen Spieltag drei weitere Zähler verbuchen (4:3). „Die Partie gegen Welden war sehr eng, unfassbar spannend und auch etwas verrückt. Trotzdem am Ende ein verdienter Sieg“, resümiert Diedorfs Spielertrainer Florian Sandner. Mit einem Triumph beim SV Ottmarshausen könnte sich sein Team im oberen Tabellendrittel festsetzen. „Der kleine Platz verspricht ein intensives Duell. Wir werden alles raushauen“, betont Sandner.

TSV Zusmarshausen – SV Schwabegg. Der TSV Zusmarshausen will nach einer 3:1-Niederlage bei der SpVgg Langerringen wieder auf die Siegerstraße zurück. „Wir haben uns zu viele Fehler geleistet, trotzdem was das ein gutes Kreisliga-Spiel“, resümiert Zusmarshausens Spielertrainer Lukas Drechsler. Gegen den SV Schwabegg ist ein Dreier Pflicht, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. „Wenn wir unsere Leistung am Sonntag nochmal steigern können, ist unsere Siegchance sehr groß“, zeigt sich Drechsler optimistisch.

TSV Welden – SpVgg Westheim. Nach einer bitteren 4:3-Niederlage beim TSV Diedorf will der TSV Welden im Kellerduell gegen die ebenfalls sieglose SpVgg Westheim den ersten Dreier einfahren. „In Diedorf war das ein Spiel auf Augenhöhe, leider mit einem unglücklichen Ende für uns. Gegen Westheim wird es nicht leichter, aber vielleicht haben wir diesmal das Glück auf unserer Seite“, sagt Weldens Coach Jürgen Völk. Die SpVgg Westheim nutzte das spielfreie Wochenende für eine Teambuildingmaßnahme auf dem Augsburger Plärrer. Spielertrainer Thomas Hanselka erkennt vor dem Gastspiel beim TSV Welden den Ernst der Lage: „Wir sind fast verpflichtet, etwas mitzunehmen.“

TSV Pfersee – SpVgg Auerbach-Streitheim. Für die SpVgg Auerbach-Streitheim läuft die Saison bisher alles andere als zufriedenstellend. Nach der 1:6-Heimpleite gegen den SV Hammerschmiede steht man punktlos am Tabellenende. „Die herbe Niederlage gegen Hammerschmiede will ich gar nicht schönreden und jetzt fällt auch noch unser Stammkeeper Michael Wenni aus. Ich hoffe, dass sich unsere personelle Situation bald bessert“, sagt Auerbach-Streitheims Coach Lubos Cerny mit Blick auf das Gastspiel beim TSV Pfersee.

Türkgücü Lauingen - SC Altenmünster. Für den SCA beginnt in der Kreisliga West eine wichtige Phase in dieser Saison: Nach den zwei nicht gewonnenen Spielen in Glött (0:1) und gegen Wiesenbach (3:3) geht nun die Reise am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) zum Tabellenzweiten Türk Gücü Lauingen. Können sich die Zusamtaler dort behaupten, bleiben sie in der Tabelle oben mit dabei. Das weiß auch Trainer Johannes Walter, der seine Mannschaft in den vergangenen Wochen Schritt für Schritt weiterentwickeln konnte. Bei Altenmünster wird Stammtorhüter Alexander Schmid nicht zur Verfügung stehen. Er verletzte sich im Spiel gegen Wiesenbach am Knie und wird durch Jannis Fischer, den 19-jährigen Neuzugang vom BSC Heretsried, ersetzt. (her)

SV Ehingen/Ortlfingen - SSV Höchstädt. In der Kreisliga Nord empfängt der SVE/O den Tabellennachbarn aus Höchstädt. Nach der 0:5-Klatsche in Buchdorf wollen die Einhörner schnellstens wieder in die Spur kommen, um ja keine Abstiegssorgen aufkommen zu lassen. Kapitän Simon Leser, der zuletzt als Macher der Meitinger Mega fehlte, wird wieder am Start sein.