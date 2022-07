Fußball-Kick-Off-Check

09.07.2022

TSV Gersthofen: „Filetstücke wurden herausgeschnitten“

Plus Wie wir die Aussichten für den TSV Gersthofen in der kommenden Saison in der Landesliga Südwest einschätzen, verrät unser Kick-Off-Check. Generalprobe im Bayernpokal gegen Bayernligist Schwaben Augsburg.

Von Oliver Reiser

Die Sommerpause war kurz, der Saisonstart rückt immer näher. Für den TSV Gersthofen beginnen die Pflichtspiele bereits am Sonntag, 10. Juli, mit der Partie der Qualifikationsrunde zum Bayerischen Verbandspokal. Dazu erwarten die Schwarz-Gelben am Sonntag um 16 Uhr den Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg in der Abenstein-Arena. Das erste Landesligaspiel ist am Sonntag, 17. Juli, um 14 Uhr gegen die SpVgg Unterhaching II. Das Nachwuchsteam des Regionalligisten wurde für den SC Ichenhausen, der seine Mannschaft vom Spielbetrieb abmelden musste, in die Liga integriert. Die Spiele gegen diesen Gegner werden außer Konkurrenz gewertet. Eine Tatsache, die Gersthofens Trainer Gerhard Hildmann gar nicht ins Konzept passt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

