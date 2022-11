Fußball

05.11.2022

Kometenhafte Abschläge und kulinarisches Talent

Plus Party am Ballermann, Canale Grande in Venedig oder Mona Lisa in Paris – Gianluca Pabst ist ein Weltenbummler. Beim TSV Steppach kocht der Torwart nach dem Training für die ganze Mannschaft.

Von Tobias Müller Artikel anhören Shape

"Das ist ein 100-Prozentiger, der alles für den Fußball gibt!" Trainer Jürgen Rößle hält große Stücke auf seinen ersten Torhüter Gianluca Pabst. Der 25-Jährige wechselte 2019 von der SpVgg Westheim zum TSV Steppach in die Kreisklasse Augsburg Nordwest. Aktuell wohnt der gebürtige Achsheimer in Oberhausen und verdient dort seine Brötchen als Filialleiter von Aldi Süd. Seinen größten fußballerischen Erfolg feierte der Keeper, der in seiner Mannschaft nur "Gigi" genannt wird, mit dem Hobbyturniersieg 2018 in Lützelburg. Wenn er nicht zwischen den Pfosten steht, kocht er gerne für seine Freundin oder geht auf Reisen. "Meine Highlights dieses Jahres waren unser Venedigurlaub und die Begegnung mit Mona Lisa im Louvre in Paris", sagt der 25-Jährige.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .